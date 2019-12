Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Rollerfahrer nach Unfall auf Supermarkt-Parkplatz verstorben - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Sturz auf einem Supermarkt-Parkplatz in Freiburg ist ein 68-jähriger Rollerfahrer am 9. Dezember im Krankenhaus verstorben. Der Mann war am 5. Dezember um circa 10.25 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Habsburgerstraße nach derzeitigem Kenntnisstand alleinbeteiligt zu Fall gekommen und daraufhin in eine Klinik gebracht worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Sturz nicht ursächlich für den Tod des Mannes. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Sturz des Rollerfahrers beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 zu melden.

