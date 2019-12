Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl aus Gartencenter - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am 09.12.2019, gegen 16:30 Uhr, in einem Gartencenter in der Müßmattstraße. Während eine Angestellte kurzzeitig abgelenkt war, nutzten zwei unbekannte Männer die Gelegenheit und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe aus der Kasse. Die zwei Tatverdächtigen wurden beschrieben. Einer soll eine dunklere Hautfarbe gehabt haben und etwa. 40 Jahre alt und 1,90m groß gewesen sein. Er hatte eine normale Statur, trug eine Brille, eine sog. karierte Schiebermütze und einen langen grau-schwarzer Mantel. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Der zweite Mann soll ebenfalls 40 Jahre alt und 1,90 cm groß gewesen sein. Er hatte eine Oberglatze mit Haarkranz und trug eine schwarze Jacke. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Angaben zu den Männern geben können oder diese im Bereich gesehen haben.

