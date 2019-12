Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Unfallflucht nach Unfall mit Sachschaden an Gartenzaun - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Samstag, den 07.12.2019, gegen einen Metallzaun eines Anwesens in der Hauptstraße / Schulstraße in Schwörstadt. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Unbekannte soll nach ersten Ermittlungen am Samstag, zwischen 05 Uhr bis 10 Uhr, möglicherweise beim Wenden oder Einparken den Zaun beschädigt haben. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell