Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Bildungseinrichtung in der Karl-Friedrich-Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 06.12.2019 auf Montag, 09.12.2019 verschafften sich bisher unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in eine Bildungseinrichtung in der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen. Es entstand lediglich Sachschaden. Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

sk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell