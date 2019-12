Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Montag, den 09.12.2019, nutzten Einbrecher zwischen 16:50 Uhr und 17:50 Uhr die kurze Abwesenheit der Bewohner, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Oberbaselweg zu gelangen. Die unbekannten Täter kletterten auf den Balkon des Mehrfamilienhauses und hebelten mit einem Werkzeug die Balkontüre gewaltsam auf. In den Räumen viel den Einbrechern Bargeld und Schmuck in die Hände. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, bittet um Hinweise. Wem sind im besagten Zeitraum im Bereich des Oberbaselweges verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell