Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Absperrpfosten umgefahren - Unfallverursacher flüchtet zunächst von der Unfallstelle

Freiburg (ots)

Am 09.12.2019, gegen 16 Uhr, kam ein BMW-Fahrer auf der Kreuzung Wiesentalstraße / Tüllinger Straße von der Straße ab und geriet auf den angrenzenden Gehweg. Auf dem Gehweg fuhr der Fahrer fünf Absperrpfosten aus Metall um und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Polizei wurde zunächst nach dem flüchtigen Fahrzeug gefahndet und die Unfallstelle gesichert. Nach etwa eineinhalb Stunden stellte sich der 29-jährige Fahrer des BMWs und räumte den Unfall gegenüber der Polizei ein. An seinem Fahrzeug war Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden. Er wird wegen der Verkehrsunfallflucht angezeigt.

