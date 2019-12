Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall mit Sachschaden auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Montag, den 09.12.2019, kam es im Zeitraum zwischen 09:45 Uhr und 10:30 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hofmattstraße in Lörrach-Brombach. Ein unbekannter Autofahrer streifte beim Parkvorgang einen geparkten Ford Focus und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Ford wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich auf dem Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, zu melden.

