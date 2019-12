Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Einbruch in Supermarkt

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 08.12.2019, auf Montag, den 09.12.2019, kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in March/Buchheim. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Aufbiegen eines Fenstergitters und Einschlagen der Fensterscheibe im Tatzeitraum unerlaubten Zutritt zum Supermarkt in der Straße Am Untergrün und entwendete aus diesem Tabak, Zigaretten sowie diverse Elektronikartikel. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

