Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vier Männer nach gemeinschaftlichen Zigarettendiebstahl festgenommen

Minden (ots)

Nach einem gemeinsam begangenen Zigarettendiebstahl im Aldi-Markt in der Gneisenaustraße, konnten am Samstagmittag Einsatzkräfte mithilfe von Zeugenhinweisen vier Männer im Alter von 30 bis 38 Jahren festnehmen. Drei von ihnen waren schon mehrfach einschlägig aufgefallen. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Hier verkündete man gegen die Tatverdächtigen die Untersuchungshaft, welche sie umgehend in der JVA Bielefeld-Brackwede antraten.

Die vier Männer suchten gegen 11.30 Uhr den Aldi-Markt auf. Hier beobachtete eine Angestellte (36), wie sich die Männer im Kassenbereich am Zigarettensortiment zu schaffen machten. Während man mithilfe eines weiteren Angestellten (35) einen Tatverdächtigen (30) festhalten konnte, nahmen die drei Komplizen reiß aus. Ihnen folgte in sicherer Entfernung ein 41-jähriger Mitarbeiter des Marktes. Dieser beobachtete, wie die drei nach mehreren hundert Metern Flucht die Beute im Wert von rund 350 Euro versteckten und Unterschlupf in einem Imbiss suchten. Alarmierte Einsatzkräfte konnten daraufhin alle vier Männer festnehmen und der Polizeiwache in Minden zuführen.

