Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Rückleuchten geklaut

Papenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen dem 2. und 16. Dezember Zugang auf ein Firmengelände am Industriehafen-Süd in Papenburg. Hier montierte er von einem abgestellten LKW die zwei LED Rückleuchten ab und entwendete diese. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg unter, Tel. 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

