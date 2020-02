Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Transporter fährt gegen Baum

Stemwede (ots)

Am Dienstagabend wurden die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr nach Sundern gerufen. Hier war ein Transporter gegen einen Baum geprallt.

Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, befanden sich die beiden verletzten Fahrzeuginsassen bereits außerhalb des Fahrzeuges. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein 24-Jähriger zusammen mit einer Frau (20) in einem Transporter offenbar auf der Schepshaker Straße in Richtung des Alten Postwegs (L770) unterwegs gewesen war. Nach Überqueren der dortigen Kreuzung kam der Ford auf der Schierlager Straße aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dadurch verletzten sich beide Insassen, sodass der Rettungsdienst sie ins Krankenhaus Lübbecke brachte.

Da sich bei der Befragung der Verletzten Widersprüche zum Fahrzeugführer ergaben, stellte man den Unfallwagen sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zudem entnahm man dem offenbar alkoholisierten 24-Jährigen eine Blutprobe.

