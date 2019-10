Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 29-jähriger Roller-Fahrer stürzt bei Verkehrsunfall

Bad Oeynhausen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 29-jährige Motorroller-Fahrer aus Bad Oeynhausen die Steinstraße in Bad Oeynhausen, in Richtung Mindener Straße. An der Einmündung Danziger Straße kam ihm ein Pkw entgegen. Die 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Löhne bog mit ihrem VW Up nach links in die Danziger Straße ab und übersah dabei den ihr entgegenkommenden Roller-Fahrer. Der Roller-Fahrer musste stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

