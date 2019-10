Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Starkwind sorgt für zahlreiche Einsätzte von Polizei und Feuerwehr

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Ein plötzlich auftretender Starkwind mit Regen hat am Freitagnachmittag für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr im Kreis Minden-Lübbecke gesorgt. Der Polizeileitstelle in Minden wurden ab 14 Uhr innerhalb kurzer Zeit aus dem nahezu gesamten Kreisgebiet zahlreiche Gefahrenstelle durch umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste und umgeworfene Verkehrsschilder gemeldet. In Espelkamp-Vehlage soll eine Frau an einer Gaststätte durch herabgefallenes Geäst leicht verletzt worden sein. Der Rettungsdienst rückte daraufhin aus. Weitere Personenschäden wurden der Polizei bisher nicht bekannt. Bis um 16 Uhr verzeichneten die Beamten über 20 witterungsbedingte Einsätze.

Auf der Bergstraße in Preußisch Oldendorf waren gleich mehrere Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Auch in Harlinghausen sorgte ein Baum für einen Einsatz der Rettungskräfte. In Minden wurde der Polizei vom Tempelhofer Weg gemeldet, dass dort Äste mehrere auf einem Privatgrundstück stehende Autos beschädigt haben soll.

Umgefallene Bäume oder andere kleinere Gegenstände auf oder an den Straßen wurden auch aus Stemwede-Haldem, der Leverner Straße in Espelkamp-Vehlage, Espelkamp Frotheim, Hille, Bad Oeynhausen, Minden, Porta Westfalica und Petershagen-Lahde gemeldet. In fast allen Fällen sorgten die Einsatzkräfte der Feuerwehr für die Beseitigung der Gefahrenstellen.

