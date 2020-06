Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Portmonee aus Fahrzeug gestohlen; Rethem: Fahrradfahrer betrunken gestürzt; Schneverdingen: Polizei sucht Zeugen zu mehreren Anlässen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.06.2020 Nr. 1

12.06 / Portmonee aus Fahrzeug gestohlen

Schneverdingen: In der Nacht zu Freitag, gegen 02.40 Uhr drangen Unbekannte am Bockheberer Weg in einen Sprinter der Marke Daimler-Benz ein und entwendeten ein Portmonee. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

11.06 / Fahrradfahrer betrunken gestürzt

Rethem: Am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr stürzte ein alkoholisierter Fahrradfahrer auf der Bergstraße in Rethem. Der Mann blieb unverletzt und führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,97 Promille. Eine Strafanzeige und die Entnahme einer Blutprobe waren die Folge.

12.06 / Polizei sucht Zeugen zu mehreren Anlässen

Schneverdingen: Die Polizei Schneverdingen sucht aktuell Zeugen zu Sachbeschädigungen sowie den Eigentümer eines Fahrrades. Am Dienstag, 28.04.2020 wurden an der Wetterschutzhütte oberhalb des Kiosks im Höpen Brandspuren festgestellt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Bereits am Dienstag, 14.04.2020 zerkratzten Unbekannte die Motorhaube eines VW Golf, der am Markt in Schneverdingen abgestellt war. Hier beträgt der Schaden rund 1.500 Euro. Ein Mitte Februar bei einem Fahrraddieb sichergestelltes Fahrrad sucht immer noch seinen rechtmäßigen Eigentümer. Es handelt sich dabei um ein Damenrad der Marke Hercules in blau-silbern. Bisher ist es den Ermittlern nicht gelungen, das Fahrrad zuzuordnen. Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

