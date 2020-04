Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm, Einbruch in Gaststätte

Schwelm (ots)

Am 19.04.20, um 04.13 Uhr lösten bisher unbekannte Täter einen Alarm in einer Gaststätte an der Nordstraße aus. Die eingesetzten Polizisten stellten fest, dass unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür geöffnet und im Inneren einen Spielautomaten aufgehebelt hatten. Eine Fahnung verlief negativ. Die Kriminalpolizei ermittelt.

