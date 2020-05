Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 03.05.2020 gegen 01 Uhr ist ein unbekannter Täter in der Georgstraße in Nienburg in ein Einzelhandelsgeschäft für Lederwaren eingebrochen. Dazu öffnete er gewaltsam die Schaufensterscheibe und entwendete aus der Auslage eine bislang unbekannte Anzahl von Gegenständen. Ein Zeuge war auf das "nächtliche Poltern" aufmerksam geworden und hatte den mutmaßlichen Täter angesprochen. Dieser flüchtete daraufhin in Richtung Kirche. Wie hoch der Schaden an dem Schaufenster und der Wert des Diebesgutes ist, kann bislang nicht gesagt werden. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tatausführung machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, Tel. 05021-97780.

