Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Coronaverstöße

Bückeburg (ots)

(ma)

Ziemlich gleichgültig nahmen die 17+18jährigen jungen Männer die Anzeige der Polizeibeamten auf, als sie am Samstag gg. 22.30 Uhr auf dem Schloßplatz in Bückeburg wiederholt gegen den Mindestabstand auf Grund der Corona-Verfügung verstoßen hatten. Die Gleichgültigkeit schlug bei den Bückeburger recht rasch in Erstaunen um, als die Beamten die nun in Aussicht stehenden Bußgeldhöhen für den Verstoß nannten.

Ebenfalls mit einer Anzeige dürften auch zwei Rintelner rechnen, die wegen desselben Verstoßes um 23.15 Uhr an der Parkpalette, Ernst-Kestner-Straße, kontrolliert wurden. Die Männer im Alter von 34 und 40 Jahren mussten die Beamten darüber hinaus zur Polizeiwache begleiten, weil bei Durchsuchungsmassnahmen Betäubungsmittel aufgefunden wurden und die Identität nicht abschließend feststand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell