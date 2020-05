Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung auf Spielplatz

Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

Unbekannte beschädigten vom 02. auf den 03.05.2020 ein Kleinfeldtor und den Ballfangzaun auf dem zur Zeit für die Öffentlichkeit gesperrten Kleinspielfeld in Hassel. Der Schaden an der Sportanlage Am Sportplatz / Am Bultberg geht in den dreistelligen Bereich. Die Polizei ist auf Täterhinweise aus der Bevölkerung angewiesen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Hoya unter der bekannten Telefonnummer 04251-934640 zu melden. (sch)

