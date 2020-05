Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Illegale Entsorgung von Altreifen

Rinteln OT Engern (ots)

(jwp) Am Mittwoch, gegen 09:00 Uhr, wird durch einen Bürger der Polizei Rinteln gemeldet, dass im Bereich der Straße An den Kiesteichen / Einmündung Südstraße illegal Reifen entsorgt worden seien. Dies habe im Laufe der Nacht erfolgt sein müssen, da am Abend zuvor die Reifen dort nicht gelegen hätten. Durch die eingesetzten Beamte werden 8 Altreifen auf Stahlfelge aufgefunden. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

/

