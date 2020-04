Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wietzen

WIETZEN (jah) - Am 23.04.2020 zwischen 17:00 und 23:30 Uhr kam es auf der Holter Straße 67 in Wietzen auf dem freizugänglichen Grundstück der Firma "Wilhelm Rode" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem Fahrzeug gegen eine niedrige Steinmauer. Dabei wurden ca. vier Meter der Steinmauer herausgebrochen und beschädigt. Als verursachendes Fahrzeug dürfte ein größeres Kraftfahrzeug in Frage kommen. Der Schaden wird auf ca. 1000 - 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Marklohe, Tel. 05021-924060, entgegen.

