Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich/Rees - Unfallflucht

Emmerich/Rees (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich ein unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle entfernt. Die Besitzerin eines schwarzen Mitsubishi Space Star mit Klever Kennzeichen hatte ihr Fahrzeug zunächst am Sonntag, 29.09.2019, auf der Bredenbachstraße in Höhe Hausnummer 36 abgestellt. Am Montag, 30.09.2019, stellte sie dann nach einem Einkauf bei Real in Rees gegen 14.00 Uhr frische Unfallschäden im Bereich des linken Stoßfängers fest, so dass der Unfallort derzeit nicht feststellbar ist. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht Zeugen. (SI)

