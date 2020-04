Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen gesucht-Radfahrer angefahren-Verursacher entfernt sich unerkannt

Lauenau (ots)

(Ar.) Am Donnerstagvormittag, dem 23.04.2020, leider kann der Zeitpunkt nicht näher eingegrenzt werden, kam es in Lauenau, Pohler Straße, in Höhe der Raiffeisen-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall, der der Polizei Bad Nenndorf erst nachträglich angezeigt worden ist. Den Schilderungen zufolge fuhr ein 77jähriger Radfahrer aus Lauenau mit seinem Rennrad die oben beschriebene Unfallstelle auf der rechten Fahrbahnseite in Rtg. Ortsausgang. Plötzlich sei er von einem überholenden PKW touchiert worden und zu Fall gekommen. Das überholende Fahrzeug hielt zwar kurz an, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort. Nach der Erinnerung des Radfahrers sei er an der Unfallstelle von einer männlichen Person angesprochen worden, bei der es sich vermutlich um den Fahrzeugführer gehandelt habe. Es könnte sich aber auch um einen unbeteiligten Zeugen, der zu Hilfe kommen wollte, gehandelt haben. Personenbeschreibungen oder nähere Angaben zum PKW des Verursachers liegen leider nicht vor. Der Radler erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Das keine schweren Verletzungen auftraten, führt die Polizei u. a. auch darauf zurück, dass der Radfahrer einen Fahrradhelm getragen hat, der allerdings beschädigt wurde. Das Fahrrad wurde bei dem Unfall nicht nennenswert beschädigt. Gegen den bisher unbekannten Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Unfallverursacher oder eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Nenndorf, Tel. 05723/9461-0, oder der Polizei Lauenau, Tel. 05043/98736-0, in Verbindung zu setzen.

