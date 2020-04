Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallzeugen gesucht

Stadthagen (ots)

Am Mittwoch, den 22.04.2020, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 10.50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an der Jahnstraße in Stadthagen, zu einem Verkehrsunfall. Der Geschädigte hatte seinen neuwertigen Pkw Dacia, orange-metallic, in der mittleren Parkreihe des o.a. Parkplatzes abgestellt. Als er nach kurzer Zeit vom Einkaufen wieder zurückkehrte, stellte er die frischen Beschädigungen an seinem Pkw fest. Über die gesamte rechte Fahrzeugseite erstreckten sich Kratzspuren im Lack, die vermutlich von einem Aus- oder Einparkenden Fahrzeug verursacht wurden. Der Verursacher befand sich jedoch nicht mehr vor Ort, sondern hatte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, vom Unfallort entfernt. Hinweise zum Verursacher liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05721-40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizei Stadthagen

Ermittlungsdienst

POK Köller

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/4004-160

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

