Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Räuberischer Diebstahl von Alkohol

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag beobachtet ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Nordstadt, dass eine männliche Person vier Flaschen hochwertiger Spirituosen in seiner Kleidung versteckt und dann den Markt ohne zu bezahlen verlassen will. Als der Mitarbeiter gegen 16 Uhr anspricht, versucht der 25-jährige Mann mit Wohnort Bückeburg nach dem Marktmitarbeiter zu schlagen und zu flüchten. Das kann der Mitarbeiter allerdings unterbinden und fixiert den Mann so lange mit Hilfe eines zweiten Mitarbeiters auf dem Boden des Marktes, bis wenig später die alarmierte Polizei eintrifft. Zwei Flaschen Jim Beam Whisky und zwei Flaschen Gin im Wert von fast 84 Euro können in der Kleidung des Beschuldigten aufgefunden werden. Wegen des räuberischen Diebstahls wird gegen den Beschuldigten nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell