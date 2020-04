Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Raub im Bereich Ostwall Stadthagen

31655 Stadthagen (ots)

(AB) Am 28.04.2020, gegen 11.45 Uhr, kam es auf einem Schotterweg zwischen Ostwall und Martin-Luther-Straße zu einem Raubüberfall. Hierbei versuchten 2 unbekannte männliche Täter dem 28-jährigen männlichen Opfer eine über die Schulter gehängte Bauchtasche von hinten zu entreißen. Da dies zunächst misslang, schubsten sie das Opfer zu Boden und traten dort auf ihn ein. Anschließend zogen sie so lange an der Bauchtasche des am Boden liegenden Opfers, bis diese zer- und abriss. Die Täter konnten mit der Tasche zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchten. Das Opfer wurde leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Beschreiben kann das Opfer die Täter wie folgt: Beide um die 18 Jahre alt. Schwarze Haare (länge unbekannt), Vollbart. Einer trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss. Einer trug ein blaues T-Shirt mit unbekanntem Aufdruck. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer hat etwas beobachtet?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizei Stadthagen

Einsatz- und Streifendienst

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/4004-0

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell