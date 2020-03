Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Flensburg und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein Durchsuchungsmaßnahmen gegen Mitglieder des so genannten "Aryan Circle Germany"

Kiel (ots)

Heute, seit 06:00 Uhr, führt das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein Durchsuchungen der Wohnungen von 12 Beschuldigten im Alter von 19 bis 57 Jahren in Schleswig-Holstein und anderen Bundesländern aufgrund der Beschlüsse des Amtsgerichtes Flensburg durch, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg ergangen sind. Es besteht der Verdacht, dass sich die Beschuldigten mit weiteren Personen im Juli 2019 in Bad Segeberg zu der rechtsextremen Gruppierung "Aryan Circle Germany" zusammengeschlossen zu haben, deren Zweck darin besteht, fremdenfeindlich moti-vierte Körperverletzungen und Sachbeschädigungen sowie Straftaten nach dem Waffengesetz zu begehen. Sämtliche Beschuldigte sind dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Einige von Ihnen sind in der Vergangenheit bereits durch fremdenfeindliche Straftaten oder durch Verstöße gegen das Waffengesetz aufgefallen. Die Beschuldigten bekannten sich offen zum so genannten "Aryan Circle Germany", indem sie sich mit dessen Symbol und Schriftzug "Aryan Circle Germany" zeigten und ablichten ließen. Die Durchsuchungen dienen dem Auffinden von Beweismitteln, um den Sachverhalt hinsichtlich des Tatvorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung aufklären zu können.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte ausschliesslich an die Pressestelle der StA

Flensburg (0461-89319)



Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Uwe Keller

Telefon: 0431/160-4012

E-Mail: Presse.Kiel.LKA@Polizei.LandSH.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell