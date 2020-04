Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus Wohnhaus

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 27.04.2020 gegen 16:30 Uhr ist es in der Ernstingstraße in Nienburg zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus gekommen. Während sich die Bewohner im rückwärtigen Garten aufhielten und mit Nachbarn redeten, schlich sich ein bislang unbekannter Täter über die geöffnete Terrassentür ins Wohnhaus hinein. Innerhalb kurzer Zeit durchsuchte dieser die Räumlichkeiten und konnte unerkannt u.a. mit Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie Schmuck entkommen. Der Diebstahl selbst ist den Bewohnern erst etwa eine Stunde später aufgefallen. Anwohnern, die eine oder mehrere Personen wahrgenommen haben, die sich zum o.g. Zeitpunkt in Tatortnähe auffällig verhielten oder durch Gärten schlichen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter Tel. 05021/97780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

