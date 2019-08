Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Zwei Firmeneinbrüche

Oldenburg (ots)

1. In der Nacht zum Dienstag, 06.08.2019, drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in das Büro eines Fahrradgeschäftes im Zwischenahner Ortsteil Aschhausen, Eva-Lessing-Straße, ein. Nach ersten Feststellungen wurden Computer entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. 2. In der Nacht zum Mittwoch, 07.08.19, durchtrennten unbekannter Täter den Metallzaun eines Lagers eines Baumarktes in Bad Zwischenahn, Edewechter Straße. Nach ersten Feststellungen wurden verpackte Gartengerätehäuser, ein Zaunelement und Gartenmöbel entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zum Abtransport dürfte ein Lkw/Transporter verwendet worden sein.

Für beide Fälle werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell