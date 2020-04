Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vermisster Senior nach Sturz leicht verletzt

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Ein 84-jähriger Nienburger, der am heutigen Tage gegen 00:30 Uhr seine Seniorenresidenz unbemerkt verlassen hatte, ist leicht verletzt in den frühen Morgenstunden kurz vor 5 Uhr aufgefunden worden. Eine Heimmitarbeiterin hatte das Fehlen des Mannes festgestellt und die Polizei informiert, daraufhin hatte diese den Mann in der Nacht konzentriert gesucht. Letztlich wurde er leicht unterkühlt und nach einem Sturz über Rückenschmerzen klagend in der Kleinen Drakenburger Straße in Nienburg durch eine Streifenbesatzung angetroffen. Anschließend wurde er durch Rettungskräfte in das hiesige Krankenhaus verbracht.

