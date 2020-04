Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Unfälle, zwei Fluchten, eine alkoholisierte Verursacherin

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag kommt es gegen 19.06 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße. Ein Pkw VW Golf befährt die Mühlenstraße Richtung Brennerstraße und nach jetzigem Ermittlungsstand streift die 37-jährige Rintelnerin dabei ein parkend abgestelltes Fahrzeug und fährt dann noch mit dem rechten Vorderreifen auf einen Bordstein, so dass der Reifen beschädigt wird. Sie setzt ihre Fahrt fort über die Brennerstraße Richtung Kirchplatz und biegt dort ein, um dann weiter Richtung Enge Straße zu fahren. In der Engen Straße touchiert sie einen weiteren Pkw, der von der Halterin kurzfristig zum Entladen abgestellt wurde und fährt weiter. Dabei versetzt sie den abgestellten Pkw der Geschädigten durch den Anstoß um einige Meter. Sie stellt ihren Pkw dann in der Engen Straße ab und begibt sich zum ersten Unfallort in der Mühlenstraße. Dort behauptet sie, dass ihre 32-jährige Schwester (Beifahrerin) den Pkw gefahren habe. Sie selbst ist alkoholisiert. Zeugen des Geschehens geben jedoch an, dass sie die 37-jährige aus der Fahrertür aussteigen gesehen haben. Die eingesetzten Beamten ordnen die Entnahme einer Blutprobe an, der Führerschein der Frau wird beschlagnahmt. Der Gesamtschaden an allen drei beteiligten Fahrzeugen wird von der Polizei auf 17.500 Euro geschätzt. Gegen die Unfallbeteiligte wird nun ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs.

