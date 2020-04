Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Mofa.

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstag, 25.04.20 in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 14:10 Uhr, wurde das vor dem Kiosk in Steinbergen an der Rintelner Straße abgestellte Mofa eines 36-jährigem Rintelner vermutlich durch einen Tritt gegen die Seitenverkleidung beschädigt. Weiterhin wurden mehrere Eier auf der Sitzbank zerschlagen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50,00 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

