Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 23-Jähriger sticht auf 72-jährige Familienangehörige ein und flüchtet mit dem Auto - mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft

Stade (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:15 h ist es in Bargstedt in einem dortigen Einfamilienhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einer 72-jährigen Familienangehörigen gekommen in deren Verlauf der junge Mann dann auf die ältere Dame eingeschlagen und mit einem Messer eingestochen hat. Anschließend flüchtete er mit einem Auto der Familie und verunglückte kurze Zeit später zwischen Aspe und Kutenholz. (Wir berichteten)

Der festgenommene 23-Jährige musste sich heute ersten Vernehmungen in der Sache unterziehen, machte aber gegenüber der Polizei keine weiteren Angaben zu der Tat und den vorliegenden Motiven.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade wurde er am Nachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stade vorgeführt.

Dieser erließ nach der Anhörung einen Untersuchungshaftbefehl und der junge Mann wurde anschließend in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen in der Sache dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell