Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Auffahrunfall auf der Mühlenstraße

Delmenhorst (ots)

Am 10.01.2020, um 10.57 Uhr, befährt eine 48-jährige PKW-Führerin aus der Gemeinde Ganderkesee die Mühlenstraße stadteinwärts. In Höhe der Einmündung zur Welsestraße muss sie verkehrsbedingt anhalten. Dies erkennt der dahinter fahrende PKW-Fahrer, ein 31 Jahre alter Mann aus Delmenhorst, zu spät und fährt mit seinem BMW auf den anhaltenden Wagen auf. Beide Beteiligte werden dabei leicht verletzt. Sie werden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge werden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell