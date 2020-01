Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus in Ovelgönne sowie Vandalismus mit hohem Sachschaden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 04. Januar 2020, bis Donnerstag, 09. Januar 2020, sind unbekannte Täter in ein aufgrund von Renovierungsarbeiten leerstehendes Einfamilienhaus im Kirchweg in Ovelgönne eingebrochen und haben mittels Einschlagen mehrerer Scheiben und dem Sprühen von Graffiti einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht.

Des Weiteren wurde eine Gartenlaube aufgebrochen und die Fensterscheiben zerstört. Ein Aufsitzmäher wurde ebenfalls durch die unbekannten Täter vom Grundstück entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell