Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl eines Mountainbikes aus einem Abstellraum.

Rinteln (ots)

(ne) Im Zeitraum vom 24.03.20 bis 21.04.20 entwendeten bisher unbekannte Täter in Rinteln in der Bäckerstraße aus einem Abstellraum im Erdgeschoss ein Moutainbike der Marke Conway in der Farbe anthrazit grün im Wert von etwa 600,00 Euro. Hierbei wurde zudem eine Fensterscheibe beschädigt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

