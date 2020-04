Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 24.04.2020 um 15:55 Uhr, ereignete sich in Rinteln auf der Detmolder Straße in Höhe des WEZ-Marktes Fahrtrichtung Im Kleinen Löök ein Auffahrunfall zweier VW-Golf. Eine 26-jähriger Rintelnerin musste in Höhe der Marktzufahrt verkehrsbedingt halten, der nachfolgende 29-jährige Rintelner erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die 26-jährige und ein 30-jähriger Beifahrer des Verursachers aus Rinteln wurden hierbei leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell