Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alle Reifen platt

Bückeburg (ots)

(ma)

Vom 22.04. auf den 23.04.2020 wurden an einem grünen Pkw Peugeot, der in Bückeburg an der Steinberger Straße auf einem frei zugänglichen Werkstattgelände zwischen anderen Fahrzeugen stand, alle vier Reifen beschädigt, so dass alle Pneus "platt" waren. An den Reifen konnten die aufnehmenden Beamten winzige Beschädigungen feststellen, die mit einem unbekannten Gegenstand verursacht wurden.

Hinweise zu dieser Sachbeschädigung nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

