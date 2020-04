Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer.

Rinteln (ots)

(ne) Um 11:10 Uhr am Samstag, 25.04.20 kam es auf dem Weg auf der Stadtmauer aus Richtung "Am alten Hafen" in Fahrtrichtung Weserbrücke zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrradfahrern. Hierbei versuchte ein 69-jähriger Rintelner den vor ihm fahrenden 86-jährigen Rintelner zu überholen. Beim Überholvorgnag schert der vorausfahrende Fahrer unvermittelt aus und fährt gegen den Überholenden, so dass beide stürzen. Der ältere Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt und ins Klinikum Schaumburg eingeliefert. Vermutlich kein Schaden an den Fahrrädern.

