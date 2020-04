Polizei Wuppertal

POL-W: SG Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Solingen: Zwischen dem 09.04.2020 und dem 14.04.2020 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Büro an der Kelderstraße. Sie brachen ein Fenster und mehrere Zwischentüren auf und durchsuchten sämtliche Büroräume. Mit wenigen Euro Bargeld und Elektronikartikeln entkamen die Täter unerkannt. In ein Geschäft an der Forststraße brachen Straftäter zwischen dem 11.04. und 14.04. 2020 durch eine aufgehebelte Tür in das Objekt ein. Der Versuch, einen Tresor zu entwenden, schlug fehl. Sie flohen mit einigem Medikamenten als Beute. Ob die Einbrecher in einem Büro an der Keldersstraße Beute machten, ist derzeit noch unklar. Im Zeitraum 10.04. bis 14.04. drückten sie ein Fenster auf und stiegen in die Räumlichkeit ein. Aus einem Geschäft an der Merscheider Straße stahlen Unbekannte Bargeld, nachdem sie zwischen dem 11.04.2020 und dem 14.04.2020 eine rückwärtige Tür aufgebrochen hatten. Bei Einbrüchen in drei Ladenlokale zwischen dem 09.04.2020 und 14.04.2020 am Mühlenplatz blieb es lediglich beim Versuch. Die Täter verursachten lediglich Sachschaden, gelangten jedoch nicht in die Räume. Bei einem weiteren Einbruch an gleicher Örtlichkeit und im gleichen Zeitrahmen öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Schiebetür. Aus dem Geschäft erbeuteten sie Elektronikartikel. Am 14.04.2020, zwischen 06:30 Uhr und 16:15 Uhr, stahlen Einbrecher geringe Mengen Bargeld und eine Softairpistole aus einer Wohnung an der Hildener Straße. Zuvor hatten sie gewaltsam die Wohnungstür aufgebrochen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell