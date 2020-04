POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Marihuanaplantage entdeckt - 34-jähriger Mann festgenommen

Polizei Wuppertal

Nach Hinweisen aufmerksamer Zeugen gelang es der Polizei am späten Abend des 10.04.2020 (Karfreitag) zunächst, ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug auf der "Oberbergische Straße" anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei wurde in dem mit zwei Männern (beide 34 Jahre alt) besetzten PKW eine geringe Menge an Rauschgift sichergestellt. Bei den weiteren Ermittlungen konnten Hinweise auf ein Wohnhaus an der Straße Fingscheid in Wuppertal gewonnen und dort ein deutlicher Marihuanageruch festgestellt werden, weshalb dort in den frühen Morgenstunden des 11.04.20 (Samstag) Durchsuchungsmaßnahmen stattfanden. Hierbei konnte eine professionell geführte Marihuanaplantage aufgefunden werden, die in einer offenbar zu diesem Zweck angemieteten und mit den erforderlichen Aufzuchteinrichtungen eingerichteten Wohnung betrieben worden ist. In einer weiteren Wohnung in dem Haus nahmen die eingesetzten Beamten einen polizeibekannten 34-jährigen Verdächtigen fest. Gegen diesen erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Bei der Durchsuchung der Plantage konnten rund 300 Pflanzen und ungefähr ein Kilogramm bereits verkaufsfertiges Marihuana sichergestellt werden. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

