Polizei Wuppertal

POL-W: W Nächtlicher Überfall auf der Berliner Straße

Wuppertal (ots)

In der Nacht auf den 12.04.2020, gegen 01:15 Uhr, kam es zu einem Raub auf der Berliner Straße in Höhe der Straße Rauer Werth. Die Geschädigten, ein 25-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau aus Wuppertal, waren zu Fuß in Richtung der Straße Bredde unterwegs, als sie von zwei unbekannten männlichen Personen zur Herausgabe von Handys und Bargeld aufgefordert wurden. Hierbei drohten die beiden Täter mit einem Schlagstock und einem Brecheisen. Nachdem die Geschädigten ihre Mobiltelefone, Bargeld sowie eine Geldbörse herausgegeben hatten, flüchteten die Täter über die Bundesstraße 7 in östliche Richtung. Beide Täter sollen circa 1,80 Meter groß und dunkelhaarig gewesen sein. Einer trug einen weißen Pullover, eine Jeanshose und Turnschuhe. Der Zweite war mit einer schwarzen, dicken Kapuzenjacke bekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (jk)

