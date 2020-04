Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit Quad - Ein Schwerverletzter

Wuppertal (ots)

Am 14.04.2020, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Hastener Straße in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Quadfahrer. Der 63-jährige Wuppertaler war in Richtung Remscheid unterwegs, als er im Bereich der Straße Kleinenhammerweg aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt verlor. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte über den Lenker zu Boden. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach Erstversorgung vor Ort, musste der Verletzte durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei musste die Hastener Straße für die Unfallaufnahme zeitweise komplett sperren. Am Quad entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. (weit)

