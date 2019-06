Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kindertagesstätte

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Indem sie ein Türschloss beschädigten, drangen Einbrecher in eine Kindertagesstätte an der Bahnhofstraße ein. Sie hebelten einen Metallschrank auf und stahlen daraus ein Laptop. Was sie sonst erbeuteten, wird noch ermittelt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag, 13. Juni.

