Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Ramsloh- Sachbeschädigung an Wohnungstür

Am Montag, 13. April 2020, gegen 02.30 Uhr, kam es in der Eichenstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter traten eine Wohnungseingangstür ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Barßel- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 14. April 2020, gegen 18.25 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 21jährigen PKW-Fahrer aus Rhauderfehn in der Westmarkstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrollen ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Darüber hinaus stand der 21jährige unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 0,25 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen 21jährigen eingeleitet.

Friesoythe- Unerlaubte Entsorgung von Hausmüll

Am Dienstag, 14. April 2020, gegen 11.30 Uhr, stellten Polizeibeamte mehrere Müllsäcke gefüllt mit Hausmüll am Straßenrand Markhauser Weg Ecke Am Waldesrand fest. Hinweise auf einen Verursacher liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell