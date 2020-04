Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta-Stukenborg: Diebstahl von Garten-Deko

Am Ostersonntag, 12. April 2020, 22:30 Uhr, kam es in Vechta, Herderstraße zu einem Diebstahl von Garten-Deko. Nach Zeugenaussagen fuhr zur genannten Tatzeit eine Frau mit einem grauen Mercedes mit Oldenburger (OL)-Kennzeichen in den Wendehammer stieg aus ihrem Fahrzeug und ging in einen Vorgarten. Aus diesem entwendete sie zwei Deko-Kissen und eine Blumenschale. Anschließend lud sie das Diebesgut in den Mercedes und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls, bzw. weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441-9430.

