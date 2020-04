Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen- Illegale Entsorgung von Altreifen

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es im Kneheimer Weg zu einer illegalen Entsorgung von Altreifen. Ein bislang unbekannter Verursacher entsorgte unerlaubterweise 26 Altreifen bei einem Güllebunker an der Kneheimer Straße. Ein Zeuge hatte am Samstag, 11. April 2020, gegen 15.00 Uhr, einen weißen Kastenwagen an der Örtlichkeit gesehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) in Verbindung zu setzen.

