Cloppenburg- E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Am Montag, 13. April 2020, gegen 19.22 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 36jähriger E-Scooter Fahrer aus Cloppenburg in der Friesoyther Straße. Die Polizeibeamten stellten fest, dass an dem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war und kein Versicherungsschutz für das Elektrofahrzeug bestand. Dem 36jähriger wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Fahrer eingeleitet.

