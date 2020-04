Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 12./13.04.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

- Barßel /OT Harkebrügge - Einbruchdiebstahl

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 11.04.2020 auf den 12.04.2020, durch Aufhebeln zweier Türen, Zutritt zu den Lagerräumen des Sportvereins in der Straße "Zum Walde". Aus den Lagerräumen wurden diverse Werkzeuge entwendet. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (04499-9430) oder der Polizei Friesoythe (04491/9316-0) in Verbindung zu setzen.

