Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Ostersonntag, 12.04.2020 auf Ostermontag, 13.04.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - versuchter Tageswohnungseinbruch Zwei männliche Täter begaben sich am Ostersonntag gegen 13:50 Uhr auf den rückwärtigen Bereich eines Grundstücks in der Goethestraße in Cloppenburg. Dort versuchten sie sich offenbar Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Versuch ab und entfernten sich wieder vom Tatort. Dabei wurden sie von Zeugen aus der Nachbarschaft beobachtet, die die Polizei alarmierten. Eine Funkstreifenwagenbesatzung stellte die zwei mutmaßlichen Täter im Nahbereich, woraufhin diese zunächst flüchteten. Einer der beiden Beschuldigten konnte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Flucht zog sich der 26-jährige Beschuldigte aus Ostercappeln eine nicht unerhebliche Verletzung an der Hand zu, als er über einen Zaun steigen wollte. Diese Verletzung musste im Krankenhaus Cloppenburg stationär versorgt werden. Der zweite Täter konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Cloppenburg - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Beamte der Polizei Cloppenburg wollten am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr einen 24-jährigen Mann aus Cloppenburg auf seinem Fahrrad kontrollieren, weil dieser ordnungswidrig ein Mobiltelefon benutzte. Nachdem die Beamten den Mann ansprachen, versuchte sich dieser der Kontrolle zu entziehen und flüchtete im weiteren Verlauf fußläufig und ließ sowohl sein Mountainbike als auch seine Bauchtasche zurück. Im Rahmen der Fahndung konnte der Cloppenburger durch hinzugerufene Unterstützungskräfte gestellt werden. Bei der Durchsuchung der Bauchtasche des Mannes konnten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Beschuldigten wurde neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren (Benutzung eines Mobiltelefons als Radfahrer) auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Garrel - Illegale Sperrmüllentsorgung Zwei bislang noch unbekannte Männer wurden beobachtet, wie sie am Ostersonntag gegen 15:00 Uhr in Garrel am Moordamm ordnungswidrig Sperrmüll am Straßenrand entsorgten. Durch Zeugen konnten die Kfz-Kennzeichen der beiden Männer abgelesen werden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen. Lastrup - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am frühen Montagmorgen, 13.04.2020 gegen 02:50 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Löningen mit seinem Pkw Mercedes die Straße Am Brutberg in Lastrup und kollidierte dort mit einem Stück Rehwild. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Mit den körperlichen Auffälligkeiten konfrontiert, räumte der Fahrzeugführer den Konsum von Marihuana ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Essen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Ein 20-jähriger aus Essen verursachte am Ostermontag gegen 05:30 Uhr mit seinem Pkw VW einen Unfall, als er die Beverner Straße in Richtung Essen befuhr. Er verlor offenbar aufgrund seiner starken Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab, wo er mit einem Baum kollidierte und im angrenzenden Spargelfeld zum Stillstand kam. Der Mann wurde verletzt in das Krankenhaus Quakenbrück verbracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

