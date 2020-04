Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - LKW-Fahrer war nur fünf Minuten weg +++ Unbekannter beschädigt LKW und flüchtet

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Innerhalb der Abwesenheit von nur fünf Minuten kam es am Montag, den 30.03.2020, zwischen 12:50 Uhr und 12:55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Weinberg" (Verbindung zwischen B 3 Ortsdurchfahrt Bergen und Ortsteil Hagen). Ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung B 3 geparkter Lkw wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert und am linken Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte unter Telefon 05051/47166-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell